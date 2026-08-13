Плагин EKF для кабеленесущих систем теперь совместим с Revit 2027

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, обновила версию плагина EKF для кабеленесущих систем. Теперь он адаптирован для работы в Revit 2027.

Обновление позволяет проектировщикам использовать решения бренда EKF в новой версии Revit без изменения привычного рабочего процесса. Плагин помогает эффективно проектировать кабельные трассы, создавать BIM-модели с применением актуальных решений бренда EKF и повышать точность проектной документации.

Новая версия позволяет проектировать быстрее, точнее формировать спецификации и интегрировать продукцию бренда EKF в BIM-модель с учетом современных требований к цифровому проектированию.