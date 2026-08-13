Плагин EKF для кабеленесущих систем теперь совместим с Revit 2027

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
EKF
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Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, обновила версию плагина EKF для кабеленесущих систем. Теперь он адаптирован для работы в Revit 2027.

Обновление позволяет проектировщикам использовать решения бренда EKF в новой версии Revit без изменения привычного рабочего процесса. Плагин помогает эффективно проектировать кабельные трассы, создавать BIM-модели с применением актуальных решений бренда EKF и повышать точность проектной документации.

Новая версия позволяет проектировать быстрее, точнее формировать спецификации и интегрировать продукцию бренда EKF в BIM-модель с учетом современных требований к цифровому проектированию.

Скачать плагин EKF обновленной версии 1.0.6 можно в разделе «Библиотеки».

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EKF (Электрорешения)
EKF – российский производитель электротехнической продукции. Компания разрабатывает комплексные решения для создания систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности, которые более 18 лет успешно применяются в различных отраслях. Оборудование EKF бесперебойно работает на многих знаковых промышленных и энергетических объектах страны, применяется в проектах крупнейших российских компаний. Численность персонала составляет более 700 сотрудников, занятых на производствах по всему миру, треть из них работает в России.