Специалисты «Ярэнерго» обеспечили электроэнергией экопарк в Угличском округе

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» выполнил технологическое присоединение новых объектов экопарка «Легенды Леса». Туристический комплекс находится на берегу Волги в деревне Покровские Горки Угличского округа и включает главное здание, ряд гостевых домов, ресторан, экоферму, пасеку и банные комплексы. Для электроснабжения новых объектов энергетики предоставили 150 кВт мощности.

В рамках договора специалисты филиала смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА, построили участки линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, а также установили современную систему учета электроэнергии.

Руководство туристического комплекса высоко оценило работу энергетиков, отметив важность своевременного подключения.

«Благодаря вашей поддержке и вовлеченности удалось в кратчайшие сроки осуществить поставку и установку трансформаторной подстанции. Оперативное решение вопроса стало критически важным этапом для соблюдения сроков по запуску проекта и бесперебойного обеспечения будущего туристского объекта энергоресурсами.

Профессионализм сотрудников вашей компании, слаженность взаимодействия и готовность идти навстречу позволили избежать срывов сроков и дополнительных издержек», — написала врио генерального директора экопарка Анна Горбунова в благодарственном письме.

Развитие внутреннего туризма напрямую способствует комплексному социально-экономическому росту региона. Только в 2026 году специалисты филиала «Ярэнерго» подключили к электрическим сетям четыре новых объекта: гостиницы в Нагорном, Мышкине, Ростове Великом и туристический комплекс в Вятском.