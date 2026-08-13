Уникальные свойства медной проволоки с серебряным покрытием

Серебро – это металл с исключительно высокой тепловой и электрической проводимостью. Поэтому он является признанным предпочтительным выбором в качестве идеального металла для покрытий в тех областях, где требуются высокая стойкость к повышенным температурам и истиранию при эксплуатации в суровых окружающих условиях и использовании в критически важных системах.

В турецкой компании Mega Metal San. ve Tic. A.S. (MEGMT), специализирующейся на производстве электролитической медной проволоки, проволока с серебряным покрытием производится путём нанесения серебряного покрытия на чистую медь. В специализированном проводе, состоящем из медного сердечника, покрытого тонким слоем серебра, высокая электропроводность и механическая прочность, которые обеспечивает медный сердечник, сочетаются с низким поверхностным сопротивлением и коррозионной стойкостью серебряного покрытия. Такая конструкция обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики провода, которые невозможно достичь при использовании только медной или серебряной проволоки.

Структура посеребрённой медной проволоки

Серебро обеспечивает более яркую и гладкую поверхность, а за счёт повышения электропроводности меди, посеребрё

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