В Махачкале установят 15 блочных трансформаторных подстанций для повышения надёжности электроснабжения

В рамках Программы повышения надежности электроснабжения Республики Дагестан в Махачкале запланирована установка 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП). Новое оборудование смонтируют в поселках Ленинкент и Семендер, а также в центральной части столицы.

На сегодняшний день заключены договоры на разработку проектно-изыскательских работ для пяти БКТП. Ещё 10 проектов уже прошли государственную экспертизу и получили положительные заключения.

Реализация этих мероприятий позволит разгрузить существующие энергообъекты, снизить риски аварийных отключений и повысить надёжность электроснабжения потребителей Махачкалы.