В Махачкале установят 15 блочных трансформаторных подстанций для повышения надёжности электроснабжения
4 часа назад
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В рамках Программы повышения надежности электроснабжения Республики Дагестан в Махачкале запланирована установка 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП). Новое оборудование смонтируют в поселках Ленинкент и Семендер, а также в центральной части столицы.
На сегодняшний день заключены договоры на разработку проектно-изыскательских работ для пяти БКТП. Ещё 10 проектов уже прошли государственную экспертизу и получили положительные заключения.
Реализация этих мероприятий позволит разгрузить существующие энергообъекты, снизить риски аварийных отключений и повысить надёжность электроснабжения потребителей Махачкалы.