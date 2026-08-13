Восемнадцать котельных Подмосковья подключили к электросетям с начала 2026 года

Тысячи жителей Московской области этой зимой будут обеспечены теплоснабжением от котельных, подключенных к сетям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». С начала 2026 года компания завершила технологическое присоединение 18 объектов теплоснабжения в разных муниципалитетах региона.

Для подключения специалисты построили и реконструировали трансформаторные подстанции, а также проложили кабельные и воздушные линии электропередачи. Работы выполнены по договорам технологического присоединения, заключенным с теплоснабжающими организациями. Особое внимание уделяется переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности. Такая схема предусматривает два независимых источника питания. Если на одной линии произойдет повреждение, электроснабжение котельной можно восстановить по резервному направлению. Это снижает риск остановки оборудования, от которого зависит подача тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения.

Всего с начала 2026 года «Мособлэнерго» заключило 21 договор на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности котельных, в свою очередь «Россети Московский регион» заключили восемь договоров на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности котельных. Уже выполнены работы в Домодедове, Шатуре, Звенигороде, Наро-Фоминске, Щелкове, Чехове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Ступине, Ивантеевке, Люберцах, Коломне и Воскресенске, Наро-Фоминском и Богородском г.о.

«Подготовка к предстоящему отопительному сезону идет по самому ответственному сценарию. Мы целенаправленно усиливаем электроснабжение котельных по всему Подмосковью — от Домодедова до Сергиева Посада, от Шатуры до Звенигорода. Ключевой принцип этой работы — перевод тепловых источников на вторую категорию надежности, когда у каждой котельной появляется второй, независимый питающий центр. Такая архитектура сети означает: если один ввод получает повреждение, оборудование не останавливается, а переключается на резервную линию, и теплоснабжение жилых кварталов, школ и больниц сохраняется в штатном режиме. Для этого электросетевые организации строят и реконструируют подстанции, прокладывают новые кабельные и воздушные трассы, выполняя все взятые обязательства перед теплоснабжающими организациями в срок», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В планах — завершить работы по договорам, которые еще находятся в работе, в установленные сроки и продолжить прием новых заявок, чтобы обеспечить надежное электроснабжение котельных к отопительному сезону 2026–2027 годов.