ДРСК разработала уникальный цифровой проект «Электрознайка» для обучения детей

В Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) создали образовательную интернет-платформу по электробезопасности. Она рассчитана на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Аналогов этой разработки в России нет.

Ресурс содержит обучающие иллюстративные материалы в виде игры «Электрознайка», тест, именной электронный сертификат об обучении и интерактивный конкурс рисунков. Цель проекта — научить как можно больше школьников правилам безопасного обращения с электричеством, и тем самым уменьшить детский электротравматизм.

Чтобы заинтересовать подрастающее поколение, энергетики разработали двух корпоративных мультипликационных персонажей. Энергетик Дядя ДРСКович и пёс Релейчик наглядно и доступно рассказывают о жизненно важных правилах электробезопасности в быту и на улице.

«Наши специалисты регулярно проводят уроки по электробезопасности для детей, но каждого школьника за учебный год в очном формате охватить невозможно. Поэтому родилась такая идея, и руководство её поддержало», — поделился автор, иллюстратор и разработчик проекта — сотрудник управления корпоративных коммуникаций компании Егор Данилов.

На реализацию идеи ушло 5 месяцев. В тестовом режиме проект запустили 1 июля. Первыми опробовали портал и поделились своими впечатлениями дети работников компании. В течение месяца во всех пяти филиалах проект презентовали в пришкольных и оздоровительных лагерях.

В настоящий момент инициативная группа управления корпоративных коммуникаций компании вносит заключительные корректировки в содержательную часть. Пока что полноценное обучение можно пройти только с персонального компьютера или ноутбука https://стопток.рф/ . К 1 сентября он будет доступен для мобильных устройств в виде приложения.