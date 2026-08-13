«Энхим» начал промышленные поставки трикрезилфосфата

«Энхим» (входит в Группу «НЭК») отгрузил более 2 тонн трикрезилфосфата (ТКФ), положив начало новому производственному направлению. Первыми получателями продукции стали компании производители гидравлических жидкостей.

Трикрезилфосфат используется как ключевой компонент при производстве синтетических турбинных масел и гидравлических жидкостей для авиатехники, а также в строительстве турбин реактивных двигателей. Среди свойств продукта: высокая износостойкость готовых изделий, устойчивость к перепадам температур, климатическим воздействиям и грибковым поражениям. В составе огнезащитных добавок ТКФ снижает горючесть пластмасс, резины, лаков и гидравлических жидкостей. Данный продукт относится к безгалогенным антипиренам, обладает пластифицирующими и смазывающими свойствами.

Запуск производства трикрезилфосфата является частью стратегии «Энхим» по замещению импортных компонентов и обеспечению отечественных предприятий доступными качественными материалами.

«Появление трикрезилфосфата в нашем продуктовом портфеле позволяет клиентам получать критически важное сырьё без оглядки на импорт. Мы не просто поставляем ингредиенты, а даём нашим партнёрам технологическую свободу для разработки более надёжных и экологических жидкостей, что в итоге усиливает всю цепочку производства», – отметил генеральный директор Сергей Мазитов.