Готовность участка реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области — более 50%

Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе рабочего выезда в Ростовскую область осмотрел ход реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км.

Реконструкция участка протяженностью 91 км предусматривает расширение автомобильной дороги до шести полос движения, по три полосы в каждом направлении. Работы ведутся с учетом высокой транспортной нагрузки.

«Общая готовность объекта составляет более 50%. На 36-ти км участка уже выполнена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. Продолжается реконструкция съездов транспортных развязок в Красносулинском и Октябрьском районах. В Каменском и Октябрьском районах строятся новые транспортные развязки. В строительстве задействовано около 2 тыс. человек и более 600 единиц техники», — отметил Вячеслав Петушенко.

Завершение реконструкции участка М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км планируется в 2027 году. Напомним, М-4 «Дон» является одной из ключевых скоростных магистралей России, обеспечивающей транспортную связь Центральной России с южными регионами страны и входящей в состав международного транспортного коридора «Север – Юг».

Развитие магистрали продолжается с учетом высокой транспортной нагрузки и её стратегического значения для пассажирских и грузовых перевозок между центральными и южными регионами России. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и как часть Народной программы «Единая Россия».