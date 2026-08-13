На энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай), сооружаемом при участии «Росатома», началась загрузка ядерного топлива

12 августа 2026 года на площадке сооружения энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» в Китае, сооружаемого по проекту Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», начался физический пуск – первые тепловыделяющие сборки (ТВС) были загружены в реактор. Накануне, 11 августа 2026 года, Национальная администрация по ядерной безопасности Китая (NNSA, National Nuclear Safety Administration of China) выдала разрешение на начало пусковых работ на энергоблоке. По завершению этого этапа начнется вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

«На седьмом энергоблоке АЭС “Тяньвань” стартовали пусковые работы – ключевой производственный этап при реализации проекта. На первом этапе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, после чего специалисты начнут поэтапно выводить реактор на МКУ, проверять и тестировать эффективность работы систем управления и защиты, нейтронно-физические характеристики топлива, после прохождения всех этих этапов состоится энергопуск блока № 7 с его подключением к энергосистеме Китая. Далее будут ступенчато повышать его мощность до 100 %. Благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов реализация проекта по сооружению новейших блоков на АЭС идет согласно утвержденному графику», – сообщил вице-президент АО «Атомстройэкспорт» по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник.

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань» успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.