При поддержке «Росатома» в Москве стартовал проект по размещению зарядных станций для электромобилей на зданиях тепловых пунктов, расположенных во дворах многоквартирных домов

В Москве стартовал проект по размещению зарядных станций для электромобилей на зданиях центральных тепловых пунктов, расположенных во дворах многоквартирных домов. Инициатором проекта выступило ООО «Мойток», партнёром по поставке оборудования – ООО «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом»). Центральные тепловые пункты подключены к электрическим сетям, а рядом с ними расположены парковочные пространства. Это позволяет размещать зарядные станции в шаговой доступности от домов и создавать более удобные условия для владельцев электромобилей.

Для проекта «Парус электро» поставляет зарядные станции переменного тока «WallBox Сота» (модель 100) мощностью 15 кВт. Оборудование рассчитано на одновременное подключение двух электромобилей. При зарядке одного автомобиля ему доступна полная мощность станции — 15 кВт, при подключении двух автомобилей мощность распределяется между ними и составляет до 7,5 кВт на каждый.

Для идентификации пользователя и запуска зарядной сессии применяется RFID-карта. Корпус станции изготовлен из закалённого стекла и нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость оборудования к внешним воздействиям и позволяет эксплуатировать его в условиях городской среды. Размещение зарядных станций на объектах существующей энергетической инфраструктуры позволяет сократить объём дополнительных строительных работ и последовательно расширять сеть зарядных объектов в жилых районах Москвы.

ООО «Парус электро» – российский разработчик и производитель электронного оборудования. Компания специализируется на производстве: источников бесперебойного питания, преобразовательной техники и систем управления для возобновляемой энергетики, оборудования для атомной энергетики, зарядных станций для электромобилей и систем накопления энергии. Компания владеет собственным производственным комплексом в Москве, а также R&D-центром. «Парус электро» один из российских лидеров в производстве зарядной инфраструктуры. На сегодняшний день компанией поставлено более 1500 зарядных станций.

«WallBox Сота» – зарядная станция переменного тока производства компании «Парус электро». Номинальная мощность оборудования составляет 15 кВт. Станция оснащена двумя зарядными розетками и системой автоматического распределения мощности между подключенными электромобилями.

Электромобильность – перспективное бизнес-направление «Росатома», координация развития которого возложена на Топливный дивизион госкорпорации. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, «Росатом» ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба – формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия «Росатома» потенциально способны производить около 60 % всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий с Электроэнергетическим дивизионом (ООО «РСЗС») и дивизионом «АСУ ТП и электротехника» позволило положить начало созданию сети электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, «Росатом» намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.