«Россети Северный Кавказ» смонтировали почти 210 км современного провода на линиях электропередачив Ставропольском крае

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в I полугодии 2026 года заменили на линиях электропередачи почти 210 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Это в три раза превышает плановый показатель ремонтной программы.

Самый большой объем работ выполнили энергетики Центральных электрических сетей: в населенных пунктах Александровского, Андроповского, Предгорного, Минераловодского и Новоселицкого округов специалисты смонтировали свыше 88 км современного провода.

СИП сверхпрочен и пожаробезопасен, исключает возможность короткого замыкания во время непогоды и не обмерзает в снегопады. Монтаж провода российского производства позволяет энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

«Работа по замене неизолированного провода на СИП – важная составляющая профилактики технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса, особенно в периоды пиковых нагрузок, когда стабильность электроснабжения критически важна для жителей и экономики региона», – подчеркнул директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Замена ветхого провода на самонесущий изолированный предусмотрена Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Ставропольэнерго» на 2026 год.