«Юнител Инжиниринг» изготовил 450 блоков питания для Узбекистана за 30 дней

«Юнител Инжиниринг» (входит в дивизион «Системы автоматизации и связи» Группы «НЭК») выполнил заказ для АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Компания изготовила 450 блоков питания серии ЮНИТ-БПТН и подготовила всю партию к отгрузке всего за 30 дней.

Блоки питания обеспечивают бесперебойную работу устройств релейной защиты и автоматики от трансформаторов тока и напряжения. Благодаря оперативному изготовлению оборудования, заказчик смог провести плановые технические работы на ключевых энергообъектах республики в установленные сроки.

За месяц специалисты «Юнител Инжиниринг» прошли весь производственный цикл – от запуска заказа до изготовления и подготовки к отгрузке всех 450 единиц оборудования. Такой темп стал возможен благодаря отлаженному производству и слаженной работе специалистов компании.

«Мы понимаем, насколько важны сроки для энергетики: от своевременной поставки оборудования зависит возможность проведения плановых технических работ. Поэтому в этом проекте нашей задачей было не только изготовить необходимое количество оборудования, но и сделать это максимально оперативно. За 30 дней мы изготовили и подготовили к отгрузке всю партию из 450 блоков питания. Для нас это показатель того, что мы умеем быстро реагировать на запросы заказчиков и выполнять крупные заказы в сжатые сроки», – отмечают в «Юнител Инжиниринг».

Поставка оборудования для АО «Национальные электрические сети Узбекистана» продолжает сотрудничество «Юнител Инжиниринг» с энергетическим комплексом республики. Компания постоянно развивает экспортное направление и расширяет поставки российской электротехнической продукции в страны Центральной Азии.