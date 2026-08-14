30 специалистов и 12 единиц спецтехники обеспечивают капремонт Буронского тоннеля на трассе А-164 «Транскам» в Северной Осетии

Буронский тоннель – важнейший элемент горной трассы А-164 «Транскам». Главная его особенность – расположение в зоне высокой сейсмической активности и суровых гидрогеологических условий Алагирского ущелья. В настоящее время, по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ», здесь осуществляется капитальный ремонт, который планируется завершить до конца 2027 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке партийного проекта «Единой России».

Суточная интенсивность движения на «Транскаме» в районе тоннеля (его протяженность порядка 270 м) достигает 7,5 тыс. автомобилей. Это колоссальная нагрузка для горной дороги. На время проведения капитального ремонта на участке организовано реверсивное движение, установлены соответствующие дорожные знаки, зону производства работ внутри искусственного сооружения оградили. Это позволяет поддерживать безопасный и непрерывный проезд транспорта, не перекрывая стратегическую трассу полностью.

На данный момент специалисты заканчивают демонтаж существующего покрытия проезжей части в тоннеле и производят устройство временной крепи. В работах задействовано порядка 30-ти профильных специалистов в смену и 12 единиц специализированной техники.

После завершения капитального ремонта тоннель получит усиленный свод и надежный гидроизоляционный контур: свод должен противостоять сильному горному давлению и сейсмической активности магнитудой до 9 баллов, а также давлению грунтовых и талых вод.

Проект предполагает комплексную модернизацию: специалисты полностью обновят дорожное покрытие, в тоннеле обустроят тротуары для безопасной эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях и полностью заменят электрооборудование.

Напомним, что трасса А-164 «Транскам» является единственной сухопутной дорогой, связывающей Россию и Южную Осетию напрямую. Транспорт может двигаться исключительно через тоннель, поэтому любые работы здесь проводятся в режиме кратковременного перекрытия с реверсивным движением.

Автомобильная дорога федерального значения А-164 «Транскам» берет начало в Республике Северная Осетия – Алания от Карджина и ведет по Алагирскому ущелью вдоль рек Ардон, Нардон и Закка. Пролегая горным серпантином через десяток населенных пунктов, пересекает границу России и Южной Осетии в районе села Нижний Зарамаг, затем проходит через Рокский тоннель, поселок Дзау, столицу Южной Осетии – город Цхинвал и заканчивается на границе Южной Осетии и Грузии.