Минэнерго и Минстрой России провели совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели совещание, посвящённое вопросам подготовки топливно-энергетического и коммунального комплексов к работе в предстоящий осенне-зимний период.

В мероприятии в режиме ВКС приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых компаний.

Речь шла о готовности муниципальных образований, субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к прохождению отопительного сезона. В частности, обсуждались вопросы укомплектованности аварийных бригад, создания необходимых запасов материальных ресурсов, повышения устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры, а также выполнения ремонтных и профилактических мероприятий.

Отдельно рассматривались подходы к контролю за подготовкой объектов на всех этапах — от проведения диагностики оборудования и оценки его технического состояния до организации противоаварийных тренировок.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду — это комплексная работа, от которой напрямую зависит надежность энергоснабжения людей и предприятий в зимние месяцы. Сейчас энергетические компании проводят необходимые ремонты, формируют запасы топлива и аварийный резерв, готовят персонал и оборудование к работе в условиях повышенных нагрузок. Наша задача — не только обеспечить готовность объектов, но и заранее выявить и минимизировать возможные риски. Минэнерго России совместно с регионами и энергокомпаниями держит этот вопрос на постоянном контроле, чтобы предстоящий осенне-зимний период прошел штатно и без сбоев в энергоснабжении потребителей», - отметил Сергей Цивилев.

Минэнерго и Минстрой России во взаимодействии с Ростехнадзором и Росгидрометом на постоянной основе координируют подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Для повышения эффективности этой работы используются современные инструменты мониторинга и анализа, в том числе предиктивные методы контроля.

Важную роль играют в том числе и плановые учения, которые позволяют проверить готовность органов управления, ресурсоснабжающих организаций и аварийных служб к различным сценариям и при необходимости скорректировать порядок взаимодействия. Такой подход дает возможность заблаговременно определить потенциально уязвимые участки и принять необходимые меры до наступления отопительного сезона.

«Стабильная работа коммунальной инфраструктуры - это вопрос качества жизни миллионов граждан. Важно не только своевременно завершить все плановые мероприятия, но и обеспечить готовность к оперативному реагированию на любые вызовы. Сегодня Минстроем и Минэнерго ведется системная работа по подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду для обеспечения слаженной координации между жилищно-коммунальной инфраструктурой и энергетическим блоком — от генерации до конечного потребителя. Ключевая роль в этой системе принадлежит регионам и ресурсоснабжающим организациям — именно они отвечают за исполнение на местах», - подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Сергей Цивилев также отметил, что своевременное завершение подготовительных работ имеет стратегическое значение для бесперебойного функционирования энергосистемы в осенне-зимний период.

Отдельное внимание на совещании было уделено проведению подготовительных мероприятий на приграничных и воссоединенных регионов. С учетом особых условий в этих субъектах приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение устойчивости критически важной инфраструктуры и повышение оперативной готовности к возможным внештатным ситуациям.

Кроме того, обсуждались вопросы материально-технического обеспечения аварийно-восстановительных работ, резервирования энергоснабжения социально значимых объектов и готовности сетевых организаций к взаимодействию с аварийно-спасательными и специальными службами.