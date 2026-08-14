На ЧЗЭО провели экскурсию для студентов Высшей школы экономики
ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) посетили студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Визит на промышленную площадку стал частью программы «ГосВышка», в рамках которой ребята изучают научный потенциал строящегося в Челябинске межуниверситетского кампуса и предлагают варианты его интеграции в реальный сектор экономики региона. Проект реализуется под патронажем Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Свои выводы, рекомендации и предложения студенты представят 20 августа в Министерстве образования и науки региона.
Один из этапов проекта – посещение индустриальных партнеров и резидентов кампуса. Такие экскурсии призваны выстроить прямой диалог между студенческим сообществом и компаниями, чьи лаборатории будут располагаться в кампусе. Цель – сделать эти лаборатории не просто учебными аудиториями, а прикладными центрами разработки технологий, пространством для объединения энергии талантливой молодежи и экспертизы лидеров промышленности.
Все студенты, участвующие в проекте «Исследование научного задела межуниверситетского кампуса "Южный урал”», родом из Челябинской области. Это обстоятельство имеет большое значение: ребята, получающие образование в Москве и Перми (филиале НИУ ВШЭ), сохраняют связь с родным краем и активно участвуют в его жизни.
На ЧЗЭО гостям провели подробную экскурсию по производству и показали весь процесс изготовления электроустановок: от резки и гибки металла до сборки и монтажа в блочно-модульные здания. Не обошлось и без краткого экскурса в теоретическую физику: Руководитель инженерного центра ЧЗЭО Дмитрий Путенихин рассказал, зачем нужны трансформаторные подстанции и почему потребителей не подключают к сети напрямую, почему оборудование разного класса напряжения размещают в отдельных блок-модулях и каким образом в энергетическом машиностроении используют шины.
Ребята интересовались, какие проекты завод уже сегодня реализует с учебными заведениями, какие формы владения совместно разработанными технологиями считает для себя приемлемым и в каких направлениях ведет научно-исследовательские изыскания.
«Наша главная цель – понять, как сделать кампус максимально полезным для обеих сторон - и предприятий, и студентов, найти все возможные, даже неочевидные варианты сотрудничества: нетворкинг, стартапы, лаборатории», – поделился впечатлениями студент НИУ ВШЭ Николай Мищенко.
В завершении встречи гостям вручили фирменный мерч ЧЗЭО и заверили: завод открыт к новым идеям и готов поддерживать инициативы студенческой исследовательской группы. Напомним, что Челябинский завод электрооборудования планирует открыть на базе межуниверситетского кампуса научную лабораторию «Диспетчеризация и предиктивная диагностика высоковольтного электротехнического оборудования». На сегодняшний день разработан дизайн проекта, включая перечень оборудования и его компоновку в помещении лаборатории.