На капитальный ремонт участка трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре направят более 4 млрд рублей

В Хабаровском крае готовятся к обновлению дорожной инфраструктуры. Власти региона планируют привести в нормативное состояние участок трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре протяженностью почти 20 километров (с 60-го по 80-й километр).

Финансирование проекта полностью берет на себя краевой бюджет. На реализацию работ выделено более 4 млрд рублей. Выбор подрядной организации, которая возьмет на себя ответственность за капитальный ремонт, завершится до 28 августа 2026 года, сообщает портал RosTender.info.

Работы планируют начать с 1 апреля 2027 года. Завершить капитальный ремонт и сдать обновленный участок в эксплуатацию подрядчик должен не позднее 30 сентября 2028 года. Этот участок является важной транспортной артерией для северных районов края, поэтому качественное обновление дорожного полотна остается одним из приоритетных направлений в развитии региональной сети автодорог.

Детали тендера и требования к подрядчикам доступны здесь.