Павел Малков и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Рязанской области

В Рязани состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Обсуждались планы по дальнейшему развитию сетевой инфраструктуры, вопросы тарифной политики и консолидации энергообъектов региона.

Стороны рассмотрели условия заключения долгосрочного регуляторного соглашения, позволяющего увеличить инвестиции в развитие сетевого комплекса Рязанской области.

«С января 2025 года рязанский филиал «Россети Центр и Приволжье» выполняет в регионе функции системообразующей территориальной сетевой организации. Консолидация электросетевого комплекса, направленная на формирование единого центра ответственности за надежность электроснабжения, создает условия для стабильного финансирования инфраструктурных проектов, необходимых для социально-экономического развития региона», – отметил Борис Эбзеев.

В 2026 году «Россети Центр и Приволжье» направили на модернизацию и развитие электросетей Рязанской области 3,2 млрд рублей. Эти средства в том числе пошли на финансирование проекта по переустройству линий электропередачи (ЛЭП) в рамках строительства автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Челябинск (Южный обход г. Рязань).

Еще около 1 млрд рублей выделено на реализацию ремонтной программы. В 2026 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся работы на 140 км ЛЭП и 200 трансформаторных подстанциях всех классов напряжения, проводится расчистка 1 600 гектаров просек в охранных зонах линий электропередачи, замена 800 опор и около 14 000 изоляторов.

Отдельное внимание уделили технологическому присоединению новых объектов: за первое полугодие 2026 года «Рязаньэнерго» выполнило порядка 900 договоров с выдачей почти 34 МВт мощности. В числе значимых проектов — выдача 5,5 МВт одному из крупнейших отечественных агрохолдингов.