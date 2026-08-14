Первый молодёжный слёт Группы «НЭК» объединил около 60 молодых специалистов из разных регионов России

Участники Молодёжного актива Группы «НЭК» собрались в Смоленске на первом общегрупповом молодёжном слёте. В течение двух дней молодые специалисты из разных регионов и предприятий Группы работали над развитием лидерских навыков, обменивались опытом и определяли направления дальнейшей работы молодёжного движения. В открытии слёта и пленарной сессии приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин и председатель совета директоров АО «НЭК» Дмитрий Филатов.

Смоленск выбран площадкой для первого слёта неслучайно: в 2026 году город носит статус Молодёжной столицы России. Кроме того, в регионе работает предприятие Группы «НЭК» – «Энергосбыт Технологии».

«Современная промышленность стремительно развивается. В её структуру входят IT, цифровые технологии, автоматизация, сложная инженерия и управление большими системами. Поэтому такие встречи особенно важны. Они позволяют молодежи увидеть разные профессиональные траектории, познакомиться с опытом коллег и по-новому посмотреть на собственные возможности», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Сегодня Молодёжный актив Группы «НЭК» объединяет 130 специалистов. С момента запуска участники реализовали десятки мероприятий и инициатив, в том числе в сфере корпоративного волонтёрства.

Только за первое полугодие молодые сотрудники провели более 12 волонтёрских инициатив по шести направлениям – от благотворительности и донорства до экологии и благоустройства. К примеру в рамках федеральной акции «БумБатл» участники собрали 27 тонн макулатуры.

«Для Группы «НЭК» молодёжь – это не только кадровый резерв, а также источник новых идей и инициатив. Наша задача – создавать условия, в которых молодые специалисты могут развиваться и вместе реализовывать проекты, важные для компании», - отметил председатель совета директоров АО «НЭК» Дмитрий Филатов.

Центральным событием слёта стала пленарная сессия «Код лидера: как бизнес-опыт помогает понять себя». Участники обсудили профессиональное развитие, лидерские компетенции и возможности для реализации собственных инициатив внутри компании. Экспертами сессии также выступили директор Института управления РАНХиГС Марина Хайруллина, амбассадор группы компаний «Россети» Анастасия Кулаченкова, а также председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства Смоленской области Дарья Барнева.

Помимо пленарной сессии, программа включала командную работу, тренинги, деловые встречи и знакомство со стратегией развития Группы «НЭК».

Первый слёт стал для Молодёжного актива Группы «НЭК» площадкой для обмена опытом, развития лидерских компетенций и формирования новых совместных инициатив.