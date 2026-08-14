Полтора экватора кабеля и 6 тысяч тонн меди: “Конкорд” подвёл первого полугодия 2026 года

Кабельный завод «Конкорд» представил промежуточные итоги работы за семь месяцев 2026 года — показатели наглядно отражают устойчивость предприятия и зрелость производственных процессов. Результаты особенно показательны на фоне непростой ситуации на кабельном рынке, где многие игроки сталкиваются с переполненными складами и дефицитом оборотных средств.

За отчётный период предприятие переработало 6 050 тонн меди — объём, для транспортировки которого потребовалось 303 грузовых машины грузоподъёмностью 20 тонн. На выходе из производственного цикла это превратилось в 67 700 километров кабеля: такой длины достаточно, чтобы обернуть земной шар по экватору более чем полтора раза. При этом каждый метр продукции прошёл обязательный контроль ОТК с персонализированной и документированной фиксацией результатов.

В числе ключевых отгрузок — 224 530 бухт круглого кабеля марки ВВГнг(А)-LS и 700 километров плоского цветного кабеля марки ВВГ-Пнг(А)-LS. Такой объём отгруженной продукции стал возможен благодаря сбалансированному парку оборудования и выстроенному полному технологическому циклу — от волочения проволоки до наложения наружных покровов на основе сшитых и вулканизированных материалов. Отсутствие выраженных узких мест в технологической цепочке позволяет заводу обеспечивать минимальные сроки производства и высокую экономическую эффективность.

Устойчивость процессов подтверждается и тем, что даже в дни масштабных мероприятий, таких как празднование 35‑летия завода, производство не останавливалось ни на минуту. Гости смогли в реальном времени увидеть, как функционирует сложный механизм современного кабельного завода, и оценить слаженность работы коллектива.

Высокую оценку работе предприятия дали отраслевые партнёры. В рамках юбилейных мероприятий генеральный директор «Конкорда» Михаил Васильевич Шахов был удостоен Почётного знака Ассоциации «Электрокабель» «За вклад в развитие кабельной промышленности». Кроме того, 20 сотрудников завода получили Почётные грамоты Ассоциации, а 7 работников — высший нагрудный знак отличия «Заслуженный работник кабельной промышленности».

Развитая лабораторная база предприятия обеспечивает контроль не только качества продукции и сырья, но и всех основных параметров пожарной безопасности. Политика завода ориентирована на превентивные меры: любое несоответствие или брак расценивается как чрезвычайное происшествие и становится предметом детального разбора.

«Рынок сейчас очень жёсткий, „колючий“, и держаться на нём можно только за счёт чёткой стратегии. Для нас на первом месте — ликвидность продукта и гибкость по отношению к клиенту. Эти семь месяцев показали, что наш подход работает: мы не просто выдерживаем нагрузку, а наращиваем объёмы без потери качества и без демпинга. Это результат слаженной работы всей команды и выстроенных процессов — от цеха до отдела продаж», — отмечает Александр Черкасов, коммерческий директор кабельного завода «Конкорд» в интервью на выставке Проволока 2026.

«Конкорд» продолжает придерживаться стратегии, в которой ключевыми факторами успеха остаются ликвидность продукта, гибкость в работе с клиентами и системный контроль качества на каждом этапе — от сырья до отгрузки готовой продукции.