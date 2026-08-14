Правкомиссия предоставила «ДОМ.РФ» ещё 10 га земли и более 68 тыс. кв. м недвижимости в 11 регионах

Правительственная комиссия по эффективности использования федерального имущества и развитию территорий одобрила передачу «ДОМ.РФ» новой группы активов. В управление компании переходят земельные участки общей площадью 10 га в 11 российских регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Вовлечение федеральных земель и зданий в экономический оборот – важный механизм развития территорий и привлечения частных инвестиций. Правкомиссия предоставила компании “ДОМ.РФ„ ещё 10 га земли и более 68 тыс. кв. м недвижимости в 11 регионах. После прохождения всех предварительных этапов активы появятся на открытых торгах. Для инвесторов это готовые площадки под жилую застройку и коммерцию. Также в список лотов вошли четыре объекта культурного наследия в Москве и Саратовской области, которые будут восстановлены инвесторами. Важно продолжать вести работу по этому направлению, ведь каждый переданный в оборот квадратный метр или гектар земли – это новые возможности для городов и людей», – сказал Марат Хуснуллин.

Так, в Москве инвесторам предложат здания, составляющие ансамбль городской усадьбы конца XVIII – начала XIX века. В Пугачёве Саратовской области к торгам подготовят два строения из комплекса Русского торгово-промышленного банка, возведённого в 1891 году. Для реставрационных работ предусмотрено льготное финансирование.

«Решения профильной правительственной комиссии позволяют расширить возможности регионов и городов по развитию среднего и малого бизнеса, увеличению темпов жилищного строительства, восстановлению памятников истории и архитектуры. Их эффект очевиден и ощутим: улучшение инвестиционного климата и социально-экономического положения территорий, повышение качества городской среды», – отметил заместитель генерального директора «ДОМ.PФ» Денис Филиппов.

Среди готовящихся к торгам лотов – участок в Северодвинске Архангельской области площадью 5,7 га, на котором планируется возвести 46 тыс. кв. м среднеэтажного жилья. Также комиссия приняла решение о безвозмездной передаче администрации Владивостока 1,42 га на острове Русский для строительства улично-дорожной сети.