С начала года на Свердловской железной дороге отремонтировано около 200 км пути

За 7 месяцев 2026 года на Свердловской железной дороге капитально отремонтировано всеми видами ремонта 198,3 км пути. В первую очередь, были обновлены участки с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения на направлениях Чепца – Екатеринбург, Екатеринбург – Называевская и Тюмень – Нижневартовск.

Речь идет о комплексной замене верхнего строения пути. Такую процедуру делают, чтобы не просто обновить дорогу, а вернуть ей прочность и ресурс. Железнодорожники производят полную замену старых рельсов, шпал и щебня на новые.

В ряде случаев между капремонтами проводится только замена изношенных рельсов. За 7 месяцев таким образом было обновлено 113 км рельсовой нити.

Самые нагруженные и сложные элементы пути – стрелки. Именно по ним поезда переезжают с одного пути на другой, и каждый проход создает сильные ударные нагрузки. В рамках путевых работ железнодорожники заменили 96 стрелочных переводов, в том числе уложили 7 комплектов стрелок новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоемкостью ремонта (на станциях Безруково, Маслянская, Утяшево и Подъём).

По результатам проведенных работ удалось не только снять ограничения, но и повысить установленные скорости движения на ключевых направлениях: для грузовых поездов – на 21,1 км пути, для пассажирских составов – на 28,7 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.