В Домодедове повышена надежность электроснабжения ДК и 10 многоквартирных домов

Более 2,8 тыс. жителей микрорайона Авиационный в Домодедове обеспечены надежным электроснабжением: энергетики завершили капитальный ремонт трех кабельных линий, от которых запитаны 10 многоквартирных домов и городской Дом культуры. Обновление линий электропередачи снизит риск внезапных отключений и перепадов напряжения на нескольких улицах микрорайона.

Специалисты «Мособлэнерго» провели замену кабеля и последующий монтаж соединительных муфт на трех кабельных линиях общей протяженностью более 500 метров. От обновленных участков линии запитаны жилые дома и учреждения на улицах Жуковского и Ильюшина, площади Гагарина и проспекте Академика Туполева.

«Энергетики завершили важный этап работ в Авиационном, заменив полкилометра подземных кабельных магистралей, которые питают сразу десять жилых зданий и учреждение культуры. Это прямая реакция на запросы жителей — чтобы свет в домах не зависел от погоды, износа сетей или случайных внешних факторов. Мы выбрали именно те участки, где риск перебоев был наиболее ощутимым, и привели их в соответствие с современными требованиями. Теперь для семей, проживающих на ключевых улицах микрорайона, электроснабжение становится более плотным и устойчивым, а Дом культуры может проводить вечерние мероприятия без оглядки на возможные скачки напряжения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Для горожан и Дома культуры это означает меньший риск неожиданных отключений электроэнергии и оборудования. Теперь жители Авиационного могут рассчитывать на более надежное электроснабжение микрорайона даже при возрастающих нагрузках на электросеть.