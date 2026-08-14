В Оренбуржье энергетики повышают оперативность с помощью «умной» автоматики

В рамках инвестиционной программы филиал АО «Оренбургкоммунэлектросеть» — «Орские КЭС» установил шесть реклоузеров на линиях электропередачи в Орске.

Новое оборудование смонтировано на труднодоступных участках ЛЭП: на Гайском шоссе, улицах Перегонной, Перекопской, а также в районе Новой Биофабрики. Воздушные линии протяжённостью несколько десятков километров расположены далеко от базы энергетиков. В случае технологического нарушения поиск повреждения может занять несколько часов.

«Для орской погоды с сильными ветрами, снежными заносами применение реклоузеров — эффективное техническое решение. Бригадам не нужно будет проходить километры вдоль линии по сугробам и бездорожью, чтобы обнаружить место повреждения. Установленные аппараты проделают это вместо людей за считанные секунды. Информация поступит диспетчеру, который направит бригаду к предполагаемому месту повреждения для проведения ремонтных работ. В некоторых случаях диспетчер, оценив ситуацию, может дистанционно включить линию. Экономия времени — несколько часов. Это особенно важно ночью и при неблагоприятных погодных условиях», — пояснил главный инженер Орских КЭС Алексей Макаров.

С установкой и наладкой новой автоматики повысятся оперативность реагирования на нештатные ситуации, а значит, и надёжность электроснабжения около 10 тысяч потребителей Орска, включая больницы, школы, детские сады, несколько тысяч частных домовладений и сотни многоквартирных домов.

В 2026 году АО «Оренбургкоммунэлектросеть» установят четырнадцать реклоузеров на линиях электропередачи 6 и 10 кВ в Оренбурге, Орске, Акбулакском, Бузулукском, Беляевском, Октябрьском и Северном районах. Монтаж оборудования осуществляется по инвестиционной программе компании, направленной на плановую замену, модернизацию и техперевооружение электрических сетей.