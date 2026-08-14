«Росатом» планирует построить в России еще четыре плавучие атомные станции

"Росатом" планирует строительство еще четырех плавучих атомных станций, сообщил на форуме "Арктика - регионы" директор департамента развития СМП и Арктики госкорпорации Азамат Хочуев.

"ПАТЭС "Академик Ломоносов" уже несколько лет работает в Певеке обеспечивая энергоснабжение города и доказала свою эффективность. И в планах у нас строительство еще четырех таких станций", - сказал он.

По его словам, такие решения обеспечивают не только гибкость в плане места размещения станции и сокращение расходов, но и конкурентоспособные тарифы.

У "Росатома" есть действующий проект плавучей атомной станции в России - ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) мощностью 70 МВт, которая работает в Певеке на Чукотке. В ее состав входит плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", являющийся головным проектом транспортабельных энергоблоков малой мощности. Компания также реализует проект четырех плавучих энергоблоков на 424 МВт для энергоснабжения Баимского ГОКа (предполагается, что в 2028 году введут первый блок, а в 2031 году - четвертый - ИФ).

Также госкорпорация планирует продавать такие проекты на международном рынке. Как говорил в мае 2025 года заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Никипелов, компания ставит перед собой задачу поставить такие станции за рубеж в 2030 году.

"Росатом" отмечал конкуренцию в этой области со стороны других стран. "Мы точно не одиноки в мире", - говорил Никипелов, поясняя, что разные страны заявили более 80 проектов АЭС малой мощности. Наиболее конкурентными для госкорпорации он называл Корею, Данию, США и Индонезию, а ближайший конкурент для "Росатома" в этой сфере - Китай.