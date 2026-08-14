Росэл представил на форуме «Арктика – Регионы» системы защиты неба от птиц и дронов

Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех продемонстрировал на IV Форуме «Арктика – Регионы» комплекс орнитологической безопасности «ОРНИ». Он способен экономить крупным аэропортам почти миллиард рублей в год за счет предотвращения столкновений воздушных судов с птицами. Кроме того, холдинг представил комплексные решения в сфере радиоэлектронной борьбы с дронами. Эксперт Росэла Наталия Котляр рассказала, как меняется модель беспилотных угроз.

«ОРНИ» обнаруживает птиц в радиусе до 21 км и отпугивает их с помощью биоакустических устройств. Один комплекс способен одновременно воздействовать на сотню особей. Внедрение системы по оценкам экспертов позволяет снизить прямые убытки аэропортов из-за простоев, ремонта и замены узлов в среднем на 900 млн рублей в год.

Функционал представленных на форуме антидроновых решений включает обнаружение и радиоэлектронное подавление беспилотников. Комплексы применяются для защиты транспортной инфраструктуры и промышленных объектов. С учетом арктической специфики особое значение имеет устойчивость этого оборудования к экстремальным температурам и сложным погодным условиям.

О том, насколько быстро меняется ландшафт беспилотных угроз, на деловой сессии форума рассказала эксперт холдинга Росэл Наталия Котляр. По ее словам, российский рынок антидроновых систем в прошлом году достиг 12 млрд рублей, а наиболее динамичным сегментом стали средства радиотехнической разведки и радиолокационного обнаружения – спрос на них вырос почти наполовину.

«Меняется сама модель угроз. Мы видим скоординированные атаки с использованием "стай" и "многоходовок": в одном налете участвуют разные группы дронов – одни отвлекают, другие наносят удар. За 2025 год зафиксировано 47 случаев применения химических и специальных боеприпасов с БПЛА против гражданских объектов. Это уже не гипотетический риск, а реальность», – отметила Наталия Котляр.

Ключевым трендом 2026 года эксперт называет создание единых интеграционных контуров между предприятиями, городскими властями и силовыми структурами с объединением систем обнаружения и подавления в общие ситуационные центры.

«Ни один подавитель не работает против оптоволокна, ни один радар не видит все типы дронов. Ответ – в эшелонировании: пассивная радиолокация, РЭБ, кинетическое поражение и интеллектуальная система управления», – подчеркнула она.

С прицелом на будущее холдинг Росэл внедряет нейросетевые алгоритмы в оборудование для борьбы с БПЛА – скорость человеческой реакции в сравнении с обработкой данных искусственным интеллектом становится критическим фактором успешного противодействия.

IV Форум «Арктика – Регионы» проходит в Архангельске 13-14 августа. Мероприятие собрало более 1500 делегатов из 45 регионов России.