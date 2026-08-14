«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую школу в Подмосковье

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую школу в городском округе Люберцы. Образовательное учреждение возведено в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Для выдачи 655 кВт энергетической мощности специалисты смонтировали два распределительных пункта напряжением 0,4 кВ и проложили 250 метров кабельных линий электропередачи. Половина трассы в местах плотной городской застройки и сложных инженерных коммуникаций пройдена методом горизонтально направленного бурения. Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, предусматривающей возможность перевода на резервную схему электроснабжения в случае технологического нарушения.

Учебное заведение находится на территории жилого комплекса «Новые Островцы». В здании общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров будут размещены блоки начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей — на 700 мест. В образовательном учреждении также предусмотрены читальный зал с ИТ-зоной, классы робототехники, ИТ-полигон, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком полного цикла. На пришкольной территории, помимо футбольного поля с беговыми дорожками, появятся площадки для прыжков в длину, баскетбола и волейбола. Стадион будет открыт для всех жителей микрорайона.