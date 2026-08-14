«Россети Северный Кавказ» заменили в Махачкале почти 13 км устаревшего провода на самонесущий изолированный

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» заменили в Махачкале на распределительных линиях электропередачи (ЛЭП) порядка 13 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП).

СИП обладает повышенными характеристиками надежности и безопасности: отличается высокой прочностью и износостойкостью, устойчив к резкой смене погодных условий, обеспечивает бесперебойную работу линий электропередачи при падении веток. Кроме того, использование самонесущего изолированного провода позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, а также исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП.

Новый провод российского производства смонтирован на самых загруженных линиях электропередачи столицы Дагестана.

В 2026 году «Россети Северный Кавказ» направят более 277 млн рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Махачкалинском городском округе, в том числе более 59 млн рублей будет вложено в приведение в нормативное состояние распределительных сетей 0,4-10 кВ и 218 млн рублей в комплекс работ по ремонту кабельно-воздушных линий электропередачи.