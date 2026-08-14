«Россети Северный Кавказ» заменят 80 опор на самых загруженных линиях электропередачи в Махачкале

час назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в 2026 году заменят 80 ветхих опор на распределительных линиях электропередачи в столице Дагестана.

С начала года энергетики уже демонтировали более 10 дефектных опор на энергообъектах, обеспечивающих электроснабжение центральных улиц Махачкалы и ее окраин, и установили новые.

Плановая замена опор на линиях электропередачи проводится ежегодно по результатам мониторинга их технического состояния. Своевременная диагностика и обновление инфраструктуры позволяют снизить риск технологических нарушений на ЛЭП и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Напомним, в 2026 году «Россети Северный Кавказ» направят более 277 млн рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Махачкалинском городском округе, в том числе более 59 млн рублей будет инвестировано в приведение в нормативное состояние распределительных сетей 0,4-10 кВ и 218 млн рублей – в комплекс работ по ремонту кабельно-воздушных линий электропередачи. 

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