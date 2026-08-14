«Россети Центр» в 2026 году инвестируют более 4 млрд рублей в электросетевой комплекс Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев провели рабочую встречу в Ярославле. Стороны обсудили совместную работу по повышению эффективности работы сетевого комплекса региона.

Было отмечено, что благодаря ранее заключенному долгосрочному регуляторному соглашению инвестиции в электросетевой комплекс региона по сравнению с 2025 годом выросли в 1,6 раза. В текущем году «Россети Центр» вложат в развитие энергетической инфраструктуры Ярославской области более 4 млрд рублей. Это позволит ввести в работу 45,9 МВА новой мощности, построить и реконструировать почти 200 км линий электропередачи (ЛЭП), а также реализовать ряд системообразующих проектов.

По итогам шести месяцев этого года специалисты филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» выполнили более 2 100 договоров технологического присоединения к сетям. Объем присоединяемой мощности составил 31,4 МВт. В числе значимых объектов, обеспеченных электроэнергией — котельные, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, промышленные помещения, многоквартирные дома.

Отдельное внимание участники совещания уделили готовности «Ярэнерго» к прохождению отопительного сезона. В 2026 году на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиал направил более 700 млн рублей. До начала отопительного периода энергетики завершат ремонт 80,7 км линий электропередачи и 124 подстанций всех классов напряжения, расчистят 2,7 тыс. га трасс ЛЭП.

«Общий объем инвестиционной программы, которую мы подписали с «Ярэнерго» до 2030 года, составит более 14 миллиардов рублей. Это позволит реконструировать и построить около 1,1 тысячи километров сетей. Среди ключевых совместных проектов ближайших лет — строительство новой подстанции в Ярославском округе и модернизация двух подстанций в Переславль-Залесском округе», — отметил Михаил Евраев.