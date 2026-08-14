«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения центральной и южной части столицы Калмыкии

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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 Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» за семь месяцев 2026 года выполнили плановый ремонт и техническое обслуживание 51 энергообъекта в столице Калмыкии.

Энергетики привели в нормативное состояние более 20 трансформаторных подстанций, расположенных в центральной и южной части Элисты. В ходе ремонтных работ специалисты «Калмэнерго» заменили предохранители, автоматические выключатели, рубильники, разъединители, опорные и проходные изоляторы, выполнили противопожарные мероприятия. Также специалисты компании заменили 31 дефектную опору на новые железобетонные и более 150 изоляторов.

Технические мероприятия, выполненные в рамках годовой ремонтной программы «Калмэнерго», повысили надежность электроснабжения более пяти тысяч жителей Элисты и трех социально значимых объектов: школы, детского сада и стоматологической поликлиники. 

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