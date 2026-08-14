«Россети Урал» и компании-застройщики Челябинска синхронизировали планы развития

В челябинском филиале «Россети Урал» прошел «День застройщика»: цикл рабочих встреч с представителями строительной отрасли по актуальным вопросам технологического присоединения к сетям. Участниками стали представители семи крупных застройщиков, работающих на территории региона.

Электросетевую компанию представляли руководитель направления перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети Урал» Евгений Исаков, директор челябинского филиала «Россети Урал» Андрей Артемов и другие.

Энергетики и девелоперы подвели промежуточные итоги работы в I полугодии 2026 года и синхронизировали планы для успешного ввода объектов застройщиков до конца года: согласование программ развития территорий с инфраструктурными компаниями позволяет эффективнее планировать строительство энергообъектов. Центральной темой встречи стала реализация договоров техприсоединения многоквартирных домов (МКД) и индивидуального жилищного строительства в Челябинске и пригородах, в том числе шла речь о динамичной застройке западного берега Шершневского водохранилища. Участники обсудили ход строительства нового центра питания 110 кВ в рамках договора технологического присоединения, который позволит решить проблему дефицита мощности на данной территории и повысить качество электроснабжения существующих потребителей.

Муниципальные округа, расположенные в непосредственной близости к Челябинску, как и другие активно развивающиеся территории, находятся на особом контроле у специалистов челябинского подразделения «Россети Урал». Так, в ходе реализации программы реконструкции электросетевого комплекса на территории Сосновского муниципального округа в 2026-2027 гг. энергетики компании завершат масштабные работы по модернизации (с увеличением мощности) двух ключевых центров питания 110 кВ, а также девяти воздушных линий электропередачи 10 кВ общей протяженностью около 50 км с заменой опор и провода. Эти и другие технические мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения жителей, решить задачу по созданию резерва мощности для динамично развивающегося пригорода, обеспечить успешный ввод объектов застройщиков и сокращение сроков технологического присоединения к электросетям «Россети Урал».

Также в ходе встречи был затронут ряд вопросов по взаимодействию «Россети Урал» и строительных компаний, нормам законодательства по процессу технологического присоединения МКД, осуществлению временного присоединения и оказанию энергокомпанией услуги «ТП под ключ».

Детальное обсуждение коснулось как существующих договоров подключения объектов строительства к электрическим сетям «Россети Урал», так и сроков проведения работ и порядка осуществления платежей.