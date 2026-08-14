«Россети Урал» обсудили с застройщиками развитие электросетевой инфраструктуры Екатеринбурга

Специалисты «Россети Урал» и дочернего общества «Россети Урал» – «Екатеринбург» провели рабочие встречи с представителями строительных компаний города. Они стали частью цикла мероприятий компании с застройщиками в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

В центре внимания – технологическое присоединение строящихся и перспективных объектов Екатеринбурга к электрическим сетям. Стороны обсудили вопросы, возникающие на разных этапах подключения, выполнение технических условий и подготовку необходимой документации. Отдельно рассмотрели конкретные объекты, по которым требуется совместная проработка решений.

Такой формат работы отвечает задачам соглашения о сотрудничестве между «Россети Урал» и Правительством Свердловской области, заключенного в июле 2026 года на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В числе ключевых направлений – сокращение сроков и стоимости подключения, упрощение оформления разрешительной документации, а также консультационная и экспертная поддержка инвесторов и девелоперов.

Прямой диалог со строительными компаниями позволяет выявлять проблемные вопросы еще при планировании проекта и совместно определять пути их решения.

Аналогичные мероприятия проходят и в других регионах присутствия «Россети Урал». Это позволяет учитывать особенности и перспективы развития каждой территории, а также заранее прорабатывать вопросы электроснабжения новых объектов.