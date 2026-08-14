Началось строительство эскалаторного тоннеля на станции метро «Достоевская»

Стартовал важный этап строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро – создание наклонного хода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это эскалаторный тоннель, соединяющий подземную станцию с вестибюлем. Специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях, поэтому применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки эскалаторного тоннеля превысит 92 метра», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава города напомнил, что «Достоевская» станет первой новой станцией Кольцевой линии за более чем 70 лет.

«Строительство ведется в самом центре города. Она расположится вдоль Суворовской площади, рядом с улицами Самотечной и Дурова и Екатерининским парком. С открытием станции улучшится транспортная доступность 200 тысяч жителей сразу трех районов Москвы – Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. До 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что возведение в столице транспортных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».