EL-Комитет НОПСМ проверил кабель из крупных магазинов товаров для дома и ремонта

Как сообщили в EL-Комитете НОПСМ, по итогам испытаний 11 образцов кабельной продукции, закупленной в крупных магазинах товаров для дома и ремонта столичного региона — МАКСИДОМ, САТУРН и БАУЦЕНТР, несоответствия требованиям национальных стандартов выявлены в пяти случаях.

Объектом мониторинга стала кабельная продукция торговых марок ПРОМЭКО, ЭРА (Орион) и ЭЛПРОКАБЕЛЬ. Испытания проводились на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 7399-97.

Согласно протоколам аккредитованного испытательного центра, в 5 из 11 исследованных образцов зафиксированы различные по степени и характеру отклонения от требований национальных стандартов.

«Результаты испытаний в очередной раз подтвердили наше предположение о том, что именно Москва и Московская область, являясь одними из лидеров по обороту промышленной продукции для строительных и бытовых нужд, выступают удобным местом для реализации кабельного фальсификата колоссальных масштабов. При этом даже крупные DIY-магазины не дают гарантии покупки качественного кабеля…»

По итогам проверки специалисты комитета готовят обращения в органы государственного контроля, а также претензии и судебные иски к недобросовестным производителям и продавцам некачественной кабельной продукции.

Детальный анализ выявленных нарушений, а также документальные материалы по результатам отбора и испытаний планируется опубликовать в Telegram-канале, на платформе МАКС и на официальном сайте EL-Комитета НОПСМ.