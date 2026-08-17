Энергохолдинг TenneT инвестировал € 6 млрд в расширение электрической сети в первой половине 2026 года

TenneT Holding представил основные финансовые итоги работы в Нидерландах и Германии за первое полугодие 2026 г. с общим объемом инвестиций € 6 023 млн (в первом полугодии 2025 г. – € 5 504 млн). В связи с продолжающимся расширением сети рост совокупных инвестиций связан с увеличением вложений в строительство как наземной, так и шельфовой инфраструктуры. В целом в течение 2026 г. ожидается перераспределение затрат из-за смены подрядчиков и переносов на 2027 г. сроков завершения строительства шельфовых ВЭС суммарной мощностью 2 ГВт.

Находящиеся в собственности холдинга системные операторы Нидерландов и Германии показали следующие результаты:

TenneT Netherlands реализовал проекты по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры в Южной Голландии, продолжает работу по подключению трех шельфовых ВЭС к материковой энергосистеме, запланировал строительство СНЭЭ мощностью 200 МВт в Северном Брабанте, высвободил 307 МВт пропускной способности передающей сети в Северной Голландии и 260 МВт в Зеландии;

TenneT Germany приступил к строительству HeideHub – одного из первых многофидерных HVDC-хабов в Европе и самой северной ППС в составе HVDC соединения Korridor B* – в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и к строительству нового энергетического центра, который станет важнейшим узлом для подключения к материковой энергосистеме до 4 ГВт шельфовых ВЭС в федеральной земле Нижняя Саксония, перешел на новую ускоренную процедуру технологического присоединения СНЭЭ и крупных потребителей (по степени готовности проекта к реализации вместо приоритета подачи заявки), совместно с британским холдингом National Grid начал подготовку к разработке гибридного межсистемного соединения GriffinLink, которое свяжет немецкие и британские шельфовые ВЭС в Северном море с энергосистемами обеих стран.

GriffinLink позволит интегрировать до 2 ГВт шельфовых ВЭС в энергосистему Германии и до 1,8 ГВт в энергосистему Великобритании и обеспечит возможность (альтеративно) передачи до 1,8 ГВт мощности напрямую из энергосистемы одной страны в другую, т.е. поможет покрыть растущий спрос, вызванный электрификацией бытового и промышленного секторов и увеличением количества ЦОДов в Германии. В Нидерландах, с другой стороны, в связи с растущей нагрузкой потребления в феврале текущего года пропускная способность передающей сети в провинциях Флеволанд, Гелдерланд и Утрехт была практически исчерпана, из-за чего возник риск возможной приостановки процесса техприсоединения потребителей и перемещения заявок в лист ожидания.

Кроме того, в конце июня TenneT Holding завершил сделку с действующим от имени правительства Германии немецким государственным банком KfW по продаже 25,1% акций TenneT Germany, а также по продаже первого транша акций TenneT Germany трем крупным институциональным инвесторам, представляющим Австрию, Норвегию и Сингапур. TenneT Holding сохраняет в TenneT Germany не менее 28,9% акций и благодаря закрытию сделки с KfW погасил акционерный заем в размере € 3,3 млрд, полученный ранее от правительства Нидерландов.

Официальный сайт TenneT http://www.tennet.eu

* Проект реализуется TenneT совместно c немецкими системными операторами 50Hertz и Amprion. Korridor B обеспечит гибкое распределение выработки ВЭС и станет центральным компонентом многоконтурной сети постоянного тока. HeideHub обеспечит поставки от кластеров шельфовых ВЭС на севере в центры потребления на юге Германии и высвободит до 1,2 ГВт пропускной способности передающей сети Шлезвиг-Гольштейна, что позволит подключить новых потребителей, включая ЦОДы, промышленные предприятия и электролизные установки, и продолжить электрификацию транспортного и отопительного секторов.