IEK GROUP объявляет о старте сбора заявок на приобретение облигаций серии 001Р-06

IEK GROUP1 (далее ― Группа, или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, объявляет о планируемом старте сбора заявок по облигациям серии 001Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей.

Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска ― 2 года. Ориентир ставки — не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,98% годовых. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 25 августа, техническое размещение облигаций ― на 28 августа 2026 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.

Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:

«Размещение нового выпуска облигаций — важный шаг в реализации нашей финансовой стратегии, направленной на оптимизацию стоимости долгового портфеля с учетом траектории снижения ключевой ставки. Компания последовательно и своевременно исполняет обязательства перед держателями облигаций, сохраняя финансовую устойчивость в непростых рыночных условиях».

ПАО «ИЭК Холдинг» присвоены кредитные рейтинги ruA- со стабильным прогнозом от агентства «Эксперт РА» и A-(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.

1 - ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ОГРН 1255000000034) совместно с подконтрольными ему организациями.

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