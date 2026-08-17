Колледж «Московия» в Кашире обеспечат надежным электроснабжением к началу учебного года

Дополнительные 359 кВт мощности по второй категории надежности получит профессиональный колледж «Московия» в Кашире. Работы по технологическому присоединению образовательного учреждения к сетям «Мособлэнерго» ведут специалисты Каширского производственного отделения компании. Энергетики планируют завершить подключение объекта до конца августа 2026 года.

В ходе работ специалисты прокладывают четыре кабельные линии общей протяженностью 280 метров от трансформаторной подстанции ТП-116 до вводного распределительного устройства здания. Энергетики также установят два современных коммутационных аппарата и два интеллектуальных прибора учета электроэнергии для точного контроля параметров сети.

Вторая категория надежности предусматривает наличие резервного источника питания: при выходе из строя одной линии напряжение перенаправляется по параллельному кабелю. Это гарантирует непрерывную работу учебных и компьютерных классов, лабораторного оборудования и освещения, создавая качественные и безопасные условия для обучения студентов.