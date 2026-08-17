Колледж «Московия» в Кашире обеспечат надежным электроснабжением к началу учебного года
Дополнительные 359 кВт мощности по второй категории надежности получит профессиональный колледж «Московия» в Кашире. Работы по технологическому присоединению образовательного учреждения к сетям «Мособлэнерго» ведут специалисты Каширского производственного отделения компании. Энергетики планируют завершить подключение объекта до конца августа 2026 года.
В ходе работ специалисты прокладывают четыре кабельные линии общей протяженностью 280 метров от трансформаторной подстанции ТП-116 до вводного распределительного устройства здания. Энергетики также установят два современных коммутационных аппарата и два интеллектуальных прибора учета электроэнергии для точного контроля параметров сети.
Вторая категория надежности предусматривает наличие резервного источника питания: при выходе из строя одной линии напряжение перенаправляется по параллельному кабелю. Это гарантирует непрерывную работу учебных и компьютерных классов, лабораторного оборудования и освещения, создавая качественные и безопасные условия для обучения студентов.
«Для нас энергоснабжение образовательных учреждений – это не просто подключение к сетям, а создание условий для качественной подготовки будущих специалистов. В Кашире мы завершаем технологическое присоединение профессионального колледжа «Московия», и это серьезный шаг вперед. Учреждение получит дополнительные 359 кВт мощности по второй категории надежности, что означает резервное питание даже при сбоях на одной из линий. Энергетики прокладывают четыре кабельные линии общей длиной 280 метров, устанавливают современные коммутационные аппараты и интеллектуальные приборы учета, которые позволят контролировать параметры сети с высокой точностью. Все это делается для того, чтобы студенты и преподаватели чувствовали себя защищенными и могли сосредоточиться на главном – на получении знаний и профессиональных навыков. Мы инвестируем в надежность образования, потому что за этим стоит будущее региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.