Мультифазные ИБП ITK ELECTRA OR 6–10 кВА — решения для серверных шкафов и стоек 19”

Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19″ стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.

Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.

Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR

Мультифазное решение с возможностью установки в серверный шкаф или стойку 19".

Компактный размер — глубина всего 600 мм.

Поддержка SNMP и расширенного мониторинга.

Параллельный режим работы: можно объединять до 4 ИБП.

Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR