Мультифазные ИБП ITK ELECTRA OR 6–10 кВА — решения для серверных шкафов и стоек 19”
17 авг. 2026, 17:30
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Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19″ стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.
Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.
Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR
- Мультифазное решение с возможностью установки в серверный шкаф или стойку 19".
- Компактный размер — глубина всего 600 мм.
- Поддержка SNMP и расширенного мониторинга.
- Параллельный режим работы: можно объединять до 4 ИБП.
Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR
- Мощность: 6–10 кВА.
- Конфигурация фаз вход/выход: 3/1, 1/1.
- Слот для карт расширения: SNMP или «сухие» контакты — опционально.
- Возможно размещение ИБП: в 19″ стойку или вертикально (ножки в комплекте).
- Коммуникационные порты: RS485, RS232 в базовой комплектации.