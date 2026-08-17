Мультифазные ИБП ITK ELECTRA OR 6–10 кВА — решения для серверных шкафов и стоек 19”

17 авг. 2026, 17:30
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Источник:
Группа компаний IEK
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Источники бесперебойного питания ITK ELECTRA OR мощностью 6 и 10 кВт предназначены для установки в серверных шкафах и 19″ стойках. Оснащены клеммами для подключения к сети и к нагрузке.

Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП, удаленно включать и выключать устройство. Возможна установка SNMP-карты для связи с ИБП через локальную сеть.

Преимущества источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR

  • Мультифазное решение с возможностью установки в серверный шкаф или стойку 19".
  • Компактный размер — глубина всего 600 мм.
  • Поддержка SNMP и расширенного мониторинга.
  • Параллельный режим работы: можно объединять до 4 ИБП.

Технические характеристики источников бесперебойного питания ITK ELECTRA OR

  • Мощность: 6–10 кВА.
  • Конфигурация фаз вход/выход: 3/1, 1/1.
  • Слот для карт расширения: SNMP или «сухие» контакты — опционально.
  • Возможно размещение ИБП: в 19″ стойку или вертикально (ножки в комплекте).
  • Коммуникационные порты: RS485, RS232 в базовой комплектации.
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IEK GROUP
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