ОСК установила реакторы на строящийся атомный ледокол «Ленинград»
Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград», установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200. Все операции проводились совместно со специалистами ОКБ «Спецтяжпроект» с использованием специальной грузоподъемной техники и оснастки, соблюдением повышенных требований безопасности. Оба энергоблока заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования.
Реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки – 175 МВт. Реакторы спроектированы для надежной работы в суровых арктических условиях: они выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет.
Водо-водяные ядерные реакторы «РИТМ-200» разработаны в России и изготовлены предприятием Госкорпорации «Росатом» «ЗиО-Подольск». Им присвоены имена «Искра» и «Гром» в честь военных операций, благодаря которым в 1944 году было прорвано блокадное кольцо, а потом и полностью освобожден осажденный Ленинград. Это водо-водяные ядерные реакторы двухконтурной схемы. Их ключевая особенность – интегральная компоновка: парогенераторы встроены прямо в корпус активной зоны. Такое решение, в отличие от традиционных схем с внешними парогенераторами, снижает риск утечек теплоносителя, уменьшает габариты и массу установки, а также упрощает монтаж и демонтаж.
Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек.
Атомный ледокол «Ленинград» – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу оборудования.
Основные характеристики ледоколов проекта 22220:
- Длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м;
- Осадка 10,5 м / 9,03 м;
- Мощность – 60 МВт (на валах);
- Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
- Расчетный срок службы – 40 лет;
- Численность экипажа – 54 человека.