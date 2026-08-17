Сочинские энергетики добиваются восстановления абонентской кабельной ЛЭП в селе Дедеркой Туапсинского муниципального округа

Специалисты Сочинских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» требуют восстановления абонентской (частной) кабельной линии электропередачи (ЛЭП) в селе Дедеркой Туапсинского муниципального округа Краснодарского края.

Кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ, собственником которой является санаторий «Зеленый Гай» (село Дедеркой), повреждена с 31 мая 2026 года. ЛЭП включена в транзитную схему электроснабжения потребителей села, в связи с чем выход кабельной линии из строя повлек перевод населенного пункта на резервную схему электроснабжения и снижение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Несмотря на неоднократные официальные требования о восстановлении кабельной ЛЭП, собственником энергообъекта меры по его ремонту не приняты. В связи с этим энергетики направили обращения в прокуратуру и администрацию Туапсинского муниципального округа, а также в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора с просьбой о принятии мер реагирования. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Краснодарском крае.

Специалисты подчеркивают: основной причиной нарушений электроснабжения является отсутствие обслуживающего персонала на частных энергообъектах. В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей собственники обязаны содержать оборудование в исправном состоянии, а также обеспечивать своевременное и качественное техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания.

Действующие правила обязывают собственников передавать эксплуатацию энергообъектов исключительно подготовленному электротехническому персоналу либо специализированной организации на договорной основе. Вместе с тем не все собственники потребительских сетей соблюдают установленные нормативные требования и следуют рекомендациям специалистов.

Специалисты энергокомпании на постоянной основе проводят работу по информированию владельцев абонентского электрооборудования о необходимости своевременного обслуживания принадлежащих им сетей. Ряд собственников частных электросетевых объектов уже заключил с Сочинскими электрическими сетями соглашения на техническое обслуживание, обеспечив тем самым квалифицированный и надежный подход к содержанию оборудования.

Энергетики призывают остальных собственников последовать данному примеру: своевременное обслуживание частных энергообъектов является залогом надежного и качественного электроснабжения всех потребителей.