«Россети Юг» увеличили инвестиции в донскую энергосистему на 13% в I полугодии 2026 года

Компания «Россети Юг» направила на развитие электросетевого комплекса Ростовской области почти 1,5 млрд рублей в I полугодии 2026 года. Это на 13% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За первые шесть месяцев текущего года в регионе построены и реконструированы 148 км линий электропередачи (ЛЭП, рост на 18%) и 31 МВА трансформаторной мощности.

В числе социально значимых инвестиционных проектов, реализованных в текущем году, строительство в Цимлянском районе ЛЭП 10 кВ с установкой трансформаторной подстанции для подключения к сетям Паршиковской средней школы и распределительного пункта 6 кВ для электроснабжения многоквартирного дома в жилом комплексе в Ростове-на-Дону.

Для выполнения обязательств по заявкам потребителей льготной категории энергетики построили 91 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 25 МВА трансформаторной мощности. На строительство объектов для технологического присоединения льготников компания направила 423 млн рублей.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет повысить надёжность электроснабжения потребителей донского региона и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.