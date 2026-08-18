Энергетики подключили к сетям строительную площадку нового жилого комплекса в Подольске

Специалисты «Мособлэнерго» оперативно выполнили временное технологическое присоединение к электросетям строительной площадки жилого комплекса комфорт-класса, возводимого на Красногвардейском бульваре в микрорайоне Юбилейный Подольска. Энергетики обеспечили подачу электроэнергии непосредственно на объект строительства, что позволило застройщику приступить к возведению двух многоквартирных домов.

Энергетики в кратчайшие сроки подключили кабельную линию, протяженностью 500 метров, от трансформаторной подстанции до вводного устройства застройщика. Теперь строительная площадка жилого комплекса обеспечена мощностью 400 кВт.

Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением строительную площадку нового жилого комплекса, в котором будет проживать около двух тысяч человек. Постоянное подключение жилых домов будет осуществлено на следующем этапе, при завершении строительства.