Энергетики подключили к сетям строительную площадку нового жилого комплекса в Подольске
Специалисты «Мособлэнерго» оперативно выполнили временное технологическое присоединение к электросетям строительной площадки жилого комплекса комфорт-класса, возводимого на Красногвардейском бульваре в микрорайоне Юбилейный Подольска. Энергетики обеспечили подачу электроэнергии непосредственно на объект строительства, что позволило застройщику приступить к возведению двух многоквартирных домов.
Энергетики в кратчайшие сроки подключили кабельную линию, протяженностью 500 метров, от трансформаторной подстанции до вводного устройства застройщика. Теперь строительная площадка жилого комплекса обеспечена мощностью 400 кВт.
Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежным электроснабжением строительную площадку нового жилого комплекса, в котором будет проживать около двух тысяч человек. Постоянное подключение жилых домов будет осуществлено на следующем этапе, при завершении строительства.
«Для строительства крупного жилого комплекса на бульваре в Подольске мы оперативно организовали подачу электроэнергии к самой стройплощадке, проложив кабельную трассу от питающего центра до вводного щита застройщика. Это временное решение дало возможность включить в работу всю механику — краны, лебедки, компрессоры, освещение и обогрев бытовок, без которых невозможно возведение даже первого этажа. Мы понимаем, что за этим объектом стоят сотни будущих семей, поэтому сейчас наша задача — обеспечить ритмичное строительство, а позже, к моменту готовности корпусов, мы переключим комплекс на постоянную схему питания, уже рассчитанную на комфортное проживание двух тысяч человек», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.