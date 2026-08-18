Главгосэкспертиза России и НОПРИЗ подписали обновленное соглашение о взаимодействии

Документ закрепил намерения сторон продолжить системную работу по ускорению цифровой трансформации, сохраняя высокие стандарты качества и безопасности проектируемых объектов.

При подписании Соглашения начальник Главгосэкспертизы России отметил важность пройденного этапа сотрудничества с Национальным объединением проектировщиков и изыскателей и подчеркнул особую значимость нового взаимодействия.

«Сейчас начинается, на мой взгляд, очень интересный прикладной технологический период: вместе с профессиональным сообществом нам предстоит адаптироваться к новым технологиям и их роли в экономике данных. Мы долго вместе к этому шли, и особенно ценно, что сегодня работаем как единая команда», - сказал Игорь Манылов.

Президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров также выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия с Главгосэкспертизой и что в рамках обновленного Соглашения оно будет еще более полезным и эффективным для отрасли и в целом для государства.

Документ зафиксировал ключевые направления партнерства, в том числе:

совместное развитие и внедрение цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла объектов;

ускорение реализации инвестиционно‑строительных проектов, за счет более эффективного обмена данными и применения ИИ‑решений;

усиление взаимной информационно‑методической поддержки.

Стороны также договорились совершенствовать форматы и порядок обмена данными, совместно разрабатывать и внедрять новые программно‑технические решения для сквозного цифрового сопровождения проектов.