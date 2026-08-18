Губернатор Псковской области посетил кабельный завод «АЛЮР»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил кабельный завод «АЛЮР» с рабочим визитом. Генеральный директор предприятия Алексей Бобров провёл для главы региона экскурсию по производственным площадкам. Губернатору продемонстрировали основные технологические процессы, включая изготовление проволоки, скрутку токопроводящих жил, наложение изоляции и оболочки кабеля.

По завершении экскурсии Михаил Ведерников вручил Алексею Боброву Почётную грамоту губернатора Псковской области и отметил добросовестный труд коллектива предприятия. Затем на площадке кабельного завода «АЛЮР» состоялось рабочее совещание с руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также организаций топливно-энергетического комплекса Псковской области. Участники встречи обсудили актуальные вопросы деятельности ключевых отраслей региональной экономики.

Ежемесячно предприятие выпускает более 4,5 млн метров кабельной продукции. Номенклатура завода включает свыше 12 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов.