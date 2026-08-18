Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и «Нанософт» обновили базу данных для проектировщиков

18 авг. 2026, 15:00
388
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
Авторы и источники / Правообладателям

При участии сотрудников Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» была обновлена информация в программе nanoCAD BIM Электро.

NanoCAD BIM Электро — это специализированное программное обеспечение на платформе nanoCAD, разработанное для дилера Завода – компании ЭлектRо. Служит для автоматизации проектирования систем электроснабжения. Программа позволяет инженерам-проектировщикам создавать планы  расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс, формировать принципиальные схемы щитов, вести спецификации, кабельные  журналы и экспликации в автоматическом режиме и т.д. В программе используются готовые базы данных производителей кабельной и иной  продукции, что позволяет подставлять в проект реальное оборудование с точными артикулами и характеристиками.

Благодаря такой интеграции, проектировщики, работающие в связке с краснодарской компанией ЭлектRо, получают прямой доступ к самым  современным маркам кабельной продукции без необходимости ручного ввода характеристик. Это значительно ускоряет процесс создания проектов и  минимизирует риск ошибок.

В базу данных включены новые позиции, охватывающие широкий спектр задач.

Кабели с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) и кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов (HF):

  • Кабели торговой марки EXPERt-class общепромышленного назначения;
  • Кабели торговой марки EXPERt-Gf для применения во взрывоопасных средах;
  • Кабели торговой марки EXPERt-VC TI термоиндикаторные.

База находится в свободном доступе и размещена на официальном сайте www.nanocad.ru

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.