Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и «Нанософт» обновили базу данных для проектировщиков

При участии сотрудников Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» была обновлена информация в программе nanoCAD BIM Электро.

NanoCAD BIM Электро — это специализированное программное обеспечение на платформе nanoCAD, разработанное для дилера Завода – компании ЭлектRо. Служит для автоматизации проектирования систем электроснабжения. Программа позволяет инженерам-проектировщикам создавать планы расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс, формировать принципиальные схемы щитов, вести спецификации, кабельные журналы и экспликации в автоматическом режиме и т.д. В программе используются готовые базы данных производителей кабельной и иной продукции, что позволяет подставлять в проект реальное оборудование с точными артикулами и характеристиками.

Благодаря такой интеграции, проектировщики, работающие в связке с краснодарской компанией ЭлектRо, получают прямой доступ к самым современным маркам кабельной продукции без необходимости ручного ввода характеристик. Это значительно ускоряет процесс создания проектов и минимизирует риск ошибок.

В базу данных включены новые позиции, охватывающие широкий спектр задач.

Кабели с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) и кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов (HF):

Кабели торговой марки EXPERt-class общепромышленного назначения;

Кабели торговой марки EXPERt-Gf для применения во взрывоопасных средах;

Кабели торговой марки EXPERt-VC TI термоиндикаторные.

База находится в свободном доступе и размещена на официальном сайте www.nanocad.ru