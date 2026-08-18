Капитальный ремонт подъезда к Черкесску от трассы Р-217 «Кавказ» завершен на 80%

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» продолжает капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к столице Карачаево-Черкесской Республики. Работы ведутся на отрезке с 51-го по 63-й км (от съезда к селу Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной в Черкесске) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке партийного проекта «Единой России».

Общая готовность объекта к вводу в эксплуатацию составляет 80%. Дорогу уже расширили с двух до четырех полос движения, на протяжении 10,6 км уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, переустроили семь водопропускных труб и две подпорные стенки общей длиной 150 пог. м.

Сейчас специалисты продолжают обустраивать примыкания и пересечения, монтировать водоотводные лотки, прокладывать закрытую ливневую канализацию, а также устанавливать стационарные фонари и светофоры.

На участке, проходящем через аул Псыж (с 56-го по 59-й км), уже смонтировано электроосвещение с опорами по обеим сторонам протяженностью 3 км, обустроено 2,6 км тротуаров, переустроены 44 пересечения и примыкания. Сейчас на этом участке осталось установить дорожные знаки, осевое тросовое ограждение, пешеходные барьеры и направляющие устройства.

На участке в границах Черкесска ведется переустройство последней водопропускной трубы прямоугольного сечения. На сегодняшний день все работы идут по графику.

«Этот объект имеет большое значение для региона. Капремонт с переводом участка трассы в четырехполосное исполнение повысит пропускную способность автодороги и эффективность логистических процессов, а также улучшит транспортную доступность Черкесска. Кроме того, дорога будет готова к растущему туристическому потоку, особенно в курортный сезон», – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2026 года.

***Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Черкесску соединяет Карачаево-Черкесскую Республику со Ставропольским краем, обеспечивая выход на основное направление трассы Р-217 «Кавказ». Общая протяженность дороги, относящейся к I и II категориям, составляет 63 км.