На Эльбрусе построят новый сервисный центр для высокогорного телерадиокомплекса

На Эльбрусе построят новый сервисный центр для обеспечения работы высокогорного телерадиокомплекса (ВТРК) «Эльбрус». Заказчик объявил аукцион на проектирование и строительство объекта. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,2 миллиарда рублей, финансирование выделят из собственных средств заказчика, сформированных из бюджетных инвестиций, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в закупке принимаются до 3 сентября 2026 года. Подрядчик завершит строительство в установленный контрактом срок.

Сервисный центр станет ключевым элементом системы технической поддержки и обслуживания оборудования ВТРК «Эльбрус». Его создание сократит сроки ремонта и повысит доступность сервисных услуг для клиентов по всей стране. Объект оснастят современным оборудованием, что обеспечит выполнение работ на высоком технологическом уровне.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.