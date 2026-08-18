На станции Красноярск начались работы по усилению путевой инфраструктуры перед проходкой метро

Красноярская железная дорога приступила к монтажу страховочных рельсовых пакетов – специальных временных устройств на путях станции Красноярск перед проходкой под ними линии метро. Конструкции необходимы, чтобы при прокладке тоннелей обеспечить устойчивость путевой инфраструктуры, попадающей в зону строительства метро.

Чтобы не мешать движению пассажирских поездов по Транссибу и не затруднять работу станции Красноярск, монтаж страховочных пакетов производится в ночное время за короткие 4-х часовые технологические окна.

В установке одного страховочного пакета, представляющего собой жесткий металлический каркас длиной 25 м, который укладывается вдоль рельсов, задействовано более 70 железнодорожников. Монтаж выполняется с привлечением специализированной техники – путеукладочного крана, который осуществляет разгрузку тяжелых деталей, а также средств малой механизации.

В настоящее время в рамках первого этапа, который завершится в конце августа, железнодорожники установили страховочные пакеты на 7 путях станции. Всего до конца месяца планируется оснастить ими 10 путей.

После укрепления железнодорожного полотна к работе приступит тоннелепроходческий комплекс. В этот период дополнительно будет проводиться постоянный геотехнический мониторинг верхнего строения пути. Затем к работам вновь приступят железнодорожники: они демонтируют страховочные рельсовые пакеты с первых десяти путей и переставят их на другие пути по маршруту продвижения тоннелепроходческого комплекса.

В целом, специалистам магистрали предстоит оснастить такими конструкциями около 40 путей крупнейшей станции на Транссибе, которая принимает и отправляет самое большое количество пассажирских поездов на Красноярской железной дороге.

Добавим, что, согласно схеме строительства красноярского метро, линия, проложенная под железнодорожной станцией Красноярск, соединит остановки «Улица Копылова» и «Вокзальная», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.