Памяти Николая Николаевича Хренкова

Коллектив ГК «ССТ» с глубоким прискорбием сообщает, что на 89-году ушел из жизни Николай Николаевич Хренков.

Николай Николаевич внес неоценимый личный вклад в развитие ГК «ССТ», отечественной электротехники и индустрии систем электрообогрева. На протяжении многих лет, работая главным инженером, техническим директором, главным экспертом ГК «ССТ», Николай Николаевич занимался разработкой технических решений, методов проектирования и расчета систем электрообогрева.

Николай Николаевич — кандидат технических наук, академик Академии электротехнических наук РФ, автор более 150 научных трудов и публикаций, соавтор 13 патентов и изобретений, соавтор книги «Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли». Н.Н. Хренков долгое время был главным редактором журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление». В 2023 году Н.Н. Хренков стал научным консультантом образовательного проекта ГК «ССТ» «Академия электрообогрева».

Николай Николаевич всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, как профессионал и руководитель. Для многих сотрудников ГК «ССТ» он стал учителем и наставником. Он всегда был готов поделиться своими знаниями и опытом.

Светлая память о Николае Николаевиче Хренкове навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими Николая Николаевича.

