СПЕЦКАБЕЛЬ участвует в освоении Арктики

Кабельный завод «Спецкабель» участвовал в форуме «Арктика — Регионы», который состоялся в Архангельске 13–14 августа и был посвящен разработке решений для арктической зоны. За последние годы значение региона значительно возросло, и он стал ключевым для повышения обороноспособности государства, развития экономики и проведения в России научных исследований.

На форуме обсуждались вопросы логистики, судостроения, портовой инфраструктуры и обеспечения связи в регионах этой удаленной зоны. Важно отметить, что кабельный завод «Спецкабель» направил на мероприятие своих делегатов, которые активно участвовали в обсуждениях и оперативно предлагали инновационную кабельную продукцию под возникающие задачи.

В стране проектируются различные сооружения, предназначенные для подводной и надводной частей Ледовитого океана. Все эти элементы должны быть надежно соединены кабельными системами. Завод «Спецкабель», учитывая специфические условия эксплуатации, продолжает развивать кабельные решения. Среди них, например, кабели для судостроения, стойкие к агрессивным средам, морской воде, соляному туману, буровым растворам, а также огнестойкие и взрывозащищенные. Каждый год на заводе разрабатывается проектная документация и выводятся на рынок уникальные изделия, которые не имеют аналогов в своей области.

Форум «Арктика — Регионы» подтвердил важность сотрудничества и партнерства в отрасли. Кабельный завод «Спецкабель» остается надежным партнером для всех, кто заинтересован в эффективных решениях для арктического региона.